La Roma batte 2-1 l'Al-Shabab: in gol Joao Costa e Lukaku. De Rossi insiste con la difesa a quattro

La Roma vince 2-1 a Ryadh contro l’Al-Shabab, in gol Joao Costa e Lukaku per i giallorossi a cui ha risposto Carrasco su punizione. La Roma di De Rossi parte con il 4-3-3, difesa completamente inedita per via delle numerose assenze e composta da Llorente e Golic centrali con Celik e Kristensen terzini. A centrocampo giocano insieme Cristante e Paredes, in mediana va l’argentino mentre l’azzurro si piazza mezzala. A sinistra c’è Pisilli mentre in attacco Joao Costa, Belotti e Zalewski. La Roma gioca così per 62 minuti senza però arrivare mai al gol. Ci sarebbe andato vicino Belotti che ha ricevuto una precisa verticalizzazione da Paredes. Peccato, però, che il portiere avversario gli sia franato addosso lasciandolo a terra per un paio di minuti.

Il secondo tempo

Il gol del vantaggio romanista arriva al 55’ con Joao Costa che riceve un cross dalla sinistra di Zalewski riuscito a liberarsi dopo una serie di dribbling. Il ragazzino della Primavera si lancia verso il pallone e lo calcia al volo battendo il portiere. L’Al-Shabab accorcia le distanze con Carrasco che segna una splendida punizione indirizzata quasi sotto l’incrocio dei pali. Boer, appena entrato, non ha potuto fare nulla per pararlo. A chiudere i giochi ci ha pensato Lukaku subentrato assieme a Pellegrini e Karsdorp al 62’.

Big-Rom riceve palla in area spalle alla porta, si gira e segna. Il tutto marcato da tre difensori. La Roma rientrerà nella Capitale alle 4 del mattino, dormirà a Trigoria e domani pomeriggio si allenerà in vista della Salernitana.