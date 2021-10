Ancelotti, ci sei cascato di nuovo? «Il Real Madrid contro il figlio Davide»

La prima vera crisi del Real Madrid di Carlo Ancelotti potrebbe fare rima con il figlio Davide. Secondo quanto riportato dai media spagnoli, infatti, ci sarebbe aria di malcontento nello spogliatoio madridista con parte della squadra blanca contro Davide Ancelotti, figlio di Carlo e attuale secondo allenatore della squadra spagnola dopo il ritorno in Liga.

I risultati non proprio esaltanti, le sofferenze difensive e il gioco poco convincente sarebbero effetto delle decisioni portate da Ancelotti Jr al papà, secondo larga parte dello spogliatoio. Un'accusa tutta da verificare ma che non si sente per la prima volta: episodi simili, infatti, si erano già verificati con Ancelotti nella sua esperienza tedesca al Bayern Monaco e con il Napoli, tra il 2018 e il 2019 prima dell'addio per l'Everton.