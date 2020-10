Dopo Ansu Fati, la Barcellona 'blaugranà si è innamorata di un altro campioncino che è ancora minorenne. Si tratta di Pedri Gonzalez, calcisticamente solo Pedri, che viene dalle Canarie (il Barça lo ha acquistato dal Las Palmas) e da una famiglia da sempre tifosa della squadra di cui ora questo ragazzo fa parte. Pedri ieri è andato in gol, così come Ansu Fati, nel 5-1 contro il Ferencvaros, e in Spagna stanno facendo il giro dei social le immagini in cui si vede il ragazzino in mascherina che, dopo la partita, torna a casa in taxi. Infatti non avendo ancora compiuto 18 anni (ne ha 17 e 330 giorni) Pedri non può ancora guidare, così prende le auto gialle, cosa che fa spesso anche per andare ad allenarsi. Ansu Fati, invece, fa notare il 'Mundo Deportivò, vive in famiglia, quindi ogni volta lo accompagna suo padre. L'importante è giocare nel Barça, e farsi trovare pronti: per le fuoriserie ci sarà tutto il tempo

