La Liga riparte, ma vuole ripartire anche con i propri tifosi. Sempre più club del campionato spagnolo, infatti, stanno pensando ad una riapertura dei propri stadi per poter giocare le partite interne delle prossime settimane quantomeno con a disposizione una parte della propria tifoseria. Tra questi c'è anche il Barcellona , avversario Champions del, che sta lavorando ad un protocollo sanitario da sottoporre alle autorità per garantire la riapertura delSecondo Mundo Deportivo l'idea di Joan Bladé e del presidentesarebbe quella di riaprire ilalmeno in numero limitato per i tifosi durante i match interni dei blaugrana. Un protocollo che verrà esaminato nelle prossime ore e che prevede anche la riapertura dell'impianto per le altre finalità, tra il museo del club, i negozi ufficiali e tutte le altre attività. La decisione potrebbe anche interessare il Napoli che il prossimo agosto dovrà affrontare proprio i blaugrana nel ritorno degli ottavi di, anche se la sede del match resta ad oggi un punto interrogativo.