Ultima partita di Liga per ildi Setien , seguito da mille ombre sulle prestazioni negative delle ultime settimane. I blaugrana, però, riescono a chiudere la loro stagione nazionale con un sorriso, la manita rifilata all'Alaves nel finale turno di campionato.È ancora una volta Leo Messi ad accendere la luce dei suoi con un gol per tempo. A segno anche, il giovane ansue Semedo per il 5-0 conclusivo. La squadra avrà ora cinque giorni di pausa dagli allenamenti prima di ritrovarsi il prossimo weekend per riprendere la preparazione: nel mirino, la sfida dialdel 8 agosto.