Bayern Monaco e Manchester City con la qualificazione in tasca. Borussia Monchengladbach in testa nel raggruppamento dell’Inter. L’Ajax in Danimarca conquista la prima vittoria nel girone mentre l’Atletico Madrid non va oltre il pari sul campo della Lokomotiv Mosca. La serata di Champions League.

GRUPPO B

Il Borussia Monchengladbach dà un chiaro segnale al raggruppamento dell’Inter, se mai ce ne fosse bisogno, andandosi a prendere la testa del girone. I tedeschi travolgono 6-0, in trasferta, lo Shakthar, che aveva vinto a Madrid e pareggiato una settimana fa contro i nerazzurri. Una partita senza storia, dominata dal primo minuto dagli uomini di Rose. Tanto che alla fine del primo tempo sono già avanti di quattro reti. Tripletta di Plea (8’, 26’ e 78’), autorete di Bondar (17’) e reti di Bensebaini (44’) e Stindl (65’) per un risultato tennistico che lascia poco spazio a commenti.

GRUPPO D

Prima vittoria della stagione in Champions per l’Ajax, che sul campo del Midtjylland chiude la pratica nel primo tempo (1-2). Anzi, in soli 13’ la squadra di Ten Hag è avanti grazie alle reti di Antony e Tadic. I danesi cercano di rimanere in partita e la riaprono immediatamente (18’) con Dreyer. Ma da quel momento in poi i lancieri non rischiano nulla e vanno più volte vicini alla terza rete. Una viene anche annullata dal Var per un fuorigioco millimetrico di Antony, migliore in campo. Una serata importante per l’Ajax che si rimette in corsa per il passaggio del turno.

GRUPPO A

Il Bayern Monaco è a punteggio pieno. Cade sotto il colpi dei campioni d’Europa in carica anche il Salisburgo (2-6). Nonostante il risultato, maturato solamente nei minuti finali, è stata una serata tutt’altro che semplice per gli uomini di Flick, che vanno sotto al 4’ per via del gol di Berisha. Poi ci pensa Lewandowski su calcio di rigore (21’) a riportare le cose in parità e, l’autorete di Kristensen manda i tedeschi avanti alla fine del primo tempo. Nella ripresa arriva il pareggio di Okugawa, che sfrutta il filtrante di Ramalho per battere con un potente diagonale Neuer. Ma nel finale Boateng di testa, Sane col mancino sotto l’incrocio, la doppietta del bomber polacco e il gol in pieno recupero di Rodriguez, regalano i tre punti al Bayern. Pareggio invece per l’Atletico Madrid (1-1) sul campo della Lokomotiv Mosca. Succede tutto nel primo tempo in Russia, con il vantaggio dei Colchoneros con Gimenez (18’) e il rigore di Miranchuk al minuto 25. Proprio nell’occasione del tiro dagli undici metri concesso alla formazione padrone di casa, Suarez si becca il giallo per essere andato a sbirciare il monitor del Var dietro al direttore di gara. Un gesto non concesso dal regolamento.

GRUPPO C

Qualificazione in cassaforte per il Manchester City di Guardiola. 3-0 sull’Olympiacos per i Citizens che la aprono al 12’ con lo splendido gol di Ferran Torres, dopo un’azione corale degna del miglior Barcellona del tecnico catalano. Gabriel Jesus e Cancelo, nella ripresa, chiudono la partita. E vince anche il Porto di Sergio Conceicao, che batte 3-0 il Marsiglia conquistando la seconda vittoria consecutiva nel girone. Al 4’ i portoghesi sono già avanti grazie a Marega. Payet dagli 11 metri sbaglia e Sergio Oliveira, sempre dal dischetto, raddoppia per il Porto. Nella seconda parte di gara la splendida rete di Luis Diaz, dopo l’assist di tacco di Jesus Corona, manda in archivio la partita.

