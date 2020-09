LEGGI ANCHE

UPDATE: @BMechele44 left the group. Yesterday, he had a positive covid-19 test. — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) September 7, 2020

Un piccolo caso squote il ritiro del: come confermato dalla nazionale in queste ore,è risultato positivo al coronavirus. Il difensore centrale classe 1993, di proprietà del Club Bruges, ha già lasciato il ritiro della nazionale. Timore anche per i due "italiani" Dries Mertens attesi al rientro dae Inter. Mechele non era andato in campo domenica contro la Danimarca.