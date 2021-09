Live Bologna-Genoa 0-0 È una sfida tra due grandi deluse

Il primo turno infrasettimanale di serie A si apre con la sfida del Dall'Ara tra Bologna e Genoa. Calcio d'inizio alle 18.30.

Il Genoa ha vinto le ultime tre sfide di Serie A contro il Bologna: mai nella storia della competizione ha ottenuto quattro successi consecutivi contro gli emiliani. Il Bologna ha ottenuto finora due successi in quattro partite di campionato: dal 2004/05 in avanti, solo una volta i rossoblu hanno vinto tre delle prime cinque gare stagionali di Serie A, nel 2016/17.

Il Bologna non vince una partita di Serie A giocata di martedì dal febbraio 2013 (2-1 v Fiorentina): da allora i rossoblu hanno raccolto due punti in cinque sfide, segnando una sola rete nel parziale. Dopo il successo interno per 1-0 contro il Verona, il Bologna potrebbe tenere la porta inviolata per due gare di fila al Dall'Ara in Serie A per la prima volta dall'aprile 2019. Il Genoa ha perso tre delle prime quattro partite di Serie A per la terza volta nell’era dei tre punti a vittoria e solo una volta negli ultimi 60 anni ha trovato la sconfitta in quattro delle prime cinque (2015/16)