Calcio, un quaderno per le vacanze con i quiz di "Chiamarsi Bomber"

Per chi è in astinenza da campionato ed è stufo della milionesima, inutile amichevole estiva. Per chi pregusta la temutissima sera dell’asta del Fantacalcio. Per chi pensa di conoscere vita, numero di scarpe e abitudini alimentari di ogni giocatore del globo. Dalla più goliardica e longeva community del web, centinaia di giochi, quiz, test, cruciverba e infinite ore di divertimento per misurare e migliorare la tua cultura calcistica. La community di "Chiamarsi Bomber" presenta "IL GRANDE RIPASSO DI CALCIO" (Rizzoli, pp. 143, euro 13.90) a cura di Riccardo Russo e Daniele Villa: il primo quaderno di compiti delle vacanze per adulti interamente pensato per chi ha un pallone al posto del cuore.

Con più di 1,2 milioni di follower su Facebook e quasi 2 milioni di follower su Instagram, negli anni "Chiamarsi Bomber" è diventata la community calcistica per eccellenza, grazie al suo modo goliardico, ironico, divertente di raccontare il mondo del pallone.