Esce Pau Lopez, entra Rui Patricio: è solo questione di ore e il cambio della guardia a difesa dei pali giallorossi sarà portato a termine. Il tema portiere a Trigoria è rimasto d’attualità per tutta la scorsa stagione: lo spagnolo, nonostante fosse stato acquistato per essere un titolare, ha perso posti nelle gerarchie, salvo poi ritornare in cima e poi finire in infermeria nella fase finale del campionato per un infortunio alla spalla. Adesso, la svolta è dietro l’angolo: Pau Lopez è un passo dal Marsiglia (ieri è stato ufficializzato Under), domani è atteso in Francia per le visite mediche e poi la firma sul contratto che prevede una cessione in prestito a 500 mila euro con obbligo di riscatto a 12 milioni legato alle presenze.

Rinforzi per lo Special One

Un fardello in meno per Tiago Pinto che regalerà a Josè Mourinho Rui Patricio, portiere del Wolverhampton e della nazionale portoghese: in settimana è atteso l’arrivo nella capitale, trovato l’accordo sia con il club che con il giocatore. Per averlo a disposizione, però, Mourinho dovrà aspettare ancora qualche settimana, il tempo che smaltisca le ferie. Intanto, tutti i calciatori convocati per il raduno (esclusi quelli che hanno cominciato ad allenarsi da qualche giorno) questa mattina si sono recati a Trigoria per sottoporsi al tampone. Il via al ritiro è previsto per domani, mentre Mourinho uscirà dalla quarantena-light imposta dal governo italiano il 7 luglio: da quel giorno potrà avvicinarsi ai giocatori anche al chiuso e tenere dei colloqui privati.