Nervi tesi in casa, il pareggio contro ilha minato le certezze della squadra di Setien che ora sembra dover inseguire il Real Madrid. «Abbiamo parlato a lungo nello spogliatoio anche ieri, dobbiamo migliorare in molti aspetti. La situazione che viviamo ci mette in difficoltà e ci fa essere nervosi, ma per superarla basterebbe vincere una partita con convinzione» ha detto l’allenatore della squadra blaugrana, avversario delinil prossimo agosto.«Sto vivendo una situazione nuova a questo livello, non sempre riesco a fare quello che vorrei. Sono momenti di difficoltà che arrivano e sono normali, il tempo sistemerà le cose.ha detto ai compagni quello che aveva detto anche a me: darà il massimo fino a quando sarà qui e non avevo dubbi di ciò» ha continuato in conferenza. Secondo i media catalani, al centro delle polemiche ci sono gli atteggiamenti di, assistente dell’allenatore, che non piacerebbero a diversi veterani come Messi