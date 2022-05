Napoli, l'ex Cavani lascia l'Europa: è pronto a firmare per il Boca

La Premier League è pronta ad essere un ricordo per Edinson Cavani, attaccante del Manchester United che è pronto a salutare i Red Devils a fine stagione. Per l'ex Matador del Napoli potrebbe anche concludersi l'avventura europea, cominciata con il Palermo di Zamparini tanti anni fa: secondo quanto riportato dal Mirror, infatti, per Cavani potrebbero riaprirsi le porte di un ritorno in Sudamerica dove poter concludere la sua carriera.

Sulle tracce del Matador c'è da due anni il Boca Juniors: l'ex club di Diego Maradona insegue Cavani - che è in scadenza di contratto a fine stagione - da diverse sessioni di mercato e ora le parti sembrano vicine più che mai. Prima dello United, Cavani aveva giocato con la maglietta del Paris Saint Germain e per tre stagioni con quella del Napoli: i 103 gol azzurri lo avevano incoronato tra i migliori attaccanti del continente.