L'Atalanta di Gian Piero Gasperini, dopo l'ottima prova (e il pareggio) contro l'Inter in campionato, è pronta per una nuova sfida: al Gewiss Stadium di Bergamo, i nerazzurri attendono lo Young Boys per la seconda giornata dei gironi di Champions League. La squadra svizzera allenata da David Wagner è riuscita nel primo turno a battere in rimonta il Manchester United di Cristiano Ronaldo e si presenta in Italia da "capolista". Non sarà quindi una gara facile per gli undici del tecnico piemontese che, però, si affiderà alla squadra tipo con Merih Demiral al centro della difesa e la coppia Duvan Zapata e Ruslan Malinovskyi.

APPROFONDIMENTI EUROPA LEAGUE Napoli-Spartak Mosca, Spalletti: «Vogliamo continuare a... EUROPA LEAGUE Napoli-Spartak Mosca, Insigne: «Mi diverto come non facevo...

SEGUI LA DIRETTA DI ATALANTA-YOUNG BOYS

PRIMO TEMPO

18' Dopo il check del Var, l'arbitro annulla il vantaggio dell'Atalanta arrivato grazie a una deviazione di un giocatore dello Young Boys su una punizione di Malinovskyi

11' L'esterno di Gasperini non ce la fa. Al suo posto entra sul rettangolo di gioco Maehle

9' Paura per Robin Gosens: il tedesco è costretto a lasciare il campo per un problema al ginocchio in lacrime

5' Zapata ci prova ma il suo tiro viene parato dal portiere avversario con i piedi

4' L'Atalanta parte subito bene e in attacco contro gli svizzeri, ma manca sempre qualcosa

1' Bergamo e il Gewiss Stadium riaccolgono l'Atalanta in Champions League: è iniziata la sfida contro lo Young Boys

Atalanta-Young Boys, le formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata. All. Gasperini

YOUNG BOYS (4-2-3-1): Von Ballmoos; Hefti, Camara, Lauper, Garcia; Martins, Sierro; Elia, Aebischer, Ngamaleu; Siebatcheu. All. Wagner

Dove vederla in diretta tv e streaming

La partita delle 18:45 di Bergamo tra Atalanta e Young Boys sarà trasmessa su Sky Sport 1, Sky Sport 252, Sky Sport 4k e Mediaset Infinity, oltre che in diretta streaming sulla piattaforma Sky Go.