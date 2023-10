Corona: «Tonali e Zaniolo scommettono, l'ex giallorosso puntava sulla Roma quando stava in panchina»

Fabrizio Corona ha rivelato i nomi degli altri due calciatori che, a suo dire, farebbero parte di un presunto giro di scommettitori. L'ex re dei paparazzi, attraverso il suo sito di informazione Dillinger News, ha affermato: «Anche Tonali e Zaniolo scommettono». Corona ha inoltre rivelato che l'ex giallorosso puntava sulle partite della Roma quando stava in panchina.

Fabrizio Corona: «Anche Tonali e Zaniolo scommettono». Poi arriva la polizia a casa (e il post scompare)

Queste le dichiarazioni di Corona: «U​n informatore mi ha rivelato che Zaniolo scommetteva sulla partita della Roma in Coppa Italia persino quando era in panchina. I nomi mi sono stati dati da fonti certe che rivelerò quanto prima».

E ancora: «Ho deciso di muovermi nel retro mondo del calcio per svelare le tante storture che vi si nascondono.

Non solo scommesse, ma c'è ben altro - spiega Corona -. Parleremo presto, per esempio, di calciatori gay e del perché nessuno di loro ha mai svelato pubblicamente di esserlo. Cosa lo impedisce? Cosa fa sì che si nascondano».

Le informazioni sul calcioscommesse, dice ancora, «mi arrivano da una persona ben introdotta nel mondo del calcio e fanno parte di un dossier che è stato raccolto nel tempo». Ieri, aggiunge ancora, «avevo anticipato durante la diretta del canale twich di tvplay. it, che avrei rivelato i nomi di altri calciatori che, come Fagioli, sono affetti da ludopatia. Un male, che posso assicurarvi, colpisce molti più atleti di quanto si sia detto fino ad oggi». «Alle 18.00 - conclude Corona - rilascerò le prove e i documenti con audio e nomi, che andranno a certificare la correttezza di quanto affermato. Ma nelle prossime settimane ne vedremo davvero delle belle».

Sia Nicolò Zaniolo che Sandro Tonali giocano in Premier League, rispettivamente all'Aston Villa e al Newcastle, ed entrambi i giocatori sono attualmente in ritiro con la Nazionale azzurra a Coverciano, in attesa del match di qualificazione agli Europei contro Malta. Corona si è recato in Questura a Milano come persona informata sui fatti.

Corona convocato in Questura

Il legale Ivano Chiesa ha spiegato che l'ex agente fotografico è stato «convocato negli uffici della Questura di Milano» per essere ascoltato «come persona informata sui fatti» nell'ambito «dell'inchiesta della Procura di Torino» su un presunto giro di scommesse su piattaforme illegali, che vede indagato anche il giocatore della Juventus Nicolò Fagioli.

«Sarà sentito dagli investigatori di Torino negli uffici di Milano», ha precisato Chiesa. Nei giorni scorsi, infatti, l'ex re dei paparazzi, che di recente ha finito di scontare le condanne definitive tornando libero, sul suo sito Dillinger News aveva già fatto il nome di Fagioli prima che emergesse la notizia del suo coinvolgimento nell'inchiesta torinese. Ed ha anche annunciato sui social a più riprese che avrebbe fatto presto altri nomi di giocatori coinvolti in giri di scommesse illegali.