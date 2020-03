LEGGI ANCHE

«Pronto? Ciao, sono Carlo Ancelotti , allenatore del tuo Everton». Più o meno così comincia la telefonata di Ancelotti a Mark, 50enne tifoso dell'- costretto a letto da un problema motoria e quindi in autoisolamento vista l'emergenza - che ha ricevuto in queste ore uno speciale regalo telefonico direttamente a domicilio.L'ex allenatore del Napoli ha raggiunto via telefono il tifoso inglese per contrastare l'isolamento obbligatorio a cui costringe l'emergenza coronavirus, che ormai ha preso piede anche in. Tra consigli per far trascorrere il tempo e suggerimenti sulle prossime serie Netflix,ha voluto mandare così un messaggio forte a tutta la comunità diancora alle prese con le prime fasi del virus.