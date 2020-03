LEGGI ANCHE

Dopo essere stato in panchina ieri nel match di Diego Maradona ha ufficialmente cominciato la sua quarante: a dare la notizia diversi media argentini che hanno riportato come l'exsia stato messo in isolamento preventivo dal suo club per evitare rischi connessi al coronavirus.Lo stato di salute dell'ex campione del Napoli non è dei migliori e allora ecco che sono scattate le misure di prevenzione del Gimnasia:, che aveva sfoggiato anche, è isolato in una casa a poca distanza dal centro d'allenamento, separato dal gruppo di calciatori che allena. Nell'arrivare allo stadio, ieri, el Diez aveva confessato ai giornalisti: «Sto bene, non ho alcun problema».