Brutte notizie per la Roma e per Paulo Fonseca. Niente a che vedere con il sorteggio di Europa League, nel quale i giallorossi hanno pescato il Braga, ma con il campionato: il Giudice Sportivo della Serie A ha squalificato Bryan Cristante per un turno per "colpa" di un'espressione blasfema, ritenuta «individuabile ed udibile senza margini di ragionevole dubbio» durante la partita col Bologna.

Il riferimento è al 23° del primo tempo, in occasione dell'autogol del momentaneo 1-3 che di fatto ha messo in imbarazzo solo il centrocampista e l'incolpevole Pau Lopez. Non la Roma, che non ha accusato il colpo e anzi ha chiuso il primo tempo addirittura sul 5-1. La squalifica costerà a Cristante la prossima gara di campionato in programma giovedì alle 20.45 allo stadio Olimpico.

In quell'occasione tornerà Chris Smalling dal primo minuto in difesa, mentre a centrocampo al fianco di Veretout potrebbe esserci spazio per Pellegrini, nonostante l'ottima prova da trequartista al Dall'Ara. Alle spalle di Dzeko ancora Mkhitaryan e il rientrante Pedro, a meno che Fonseca non scelga la via del turnover visto che solo tre giorni dopo la Roma sarà attesa dal big match contro l'Atalanta.

Ultimo aggiornamento: 16:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA