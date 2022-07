Daniel Maldini, c'è il Verona, la Sampdoria vuole Rog

Daniel Maldini, il figlio di Paolo, giovane attaccante del Milan è ormai a un passo dal Verona: pronto il trasferimento in prestito, a questo punto manca soltanto la firma.

Doppio colpo del Lecce, due nuovi acquisti entrambi in arrivo dalla Sampdoria.

La società giallorossa ha ufficializzato l'acquisto del portiere Wladimiro Falcone e del centrocampista norvegese Kristoferr Askildsen (entrambi acquistati a titolo temporaneo con diritto di riscatto e controriscatto). Falcone e Askildsen giungeranno a Lecce domattina per sostenere le visite mediche, per poi aggregarsi al gruppo agli ordini del tecnico Baroni.

Si muovono quindi le squadre che lotteranno per restare in serie A. L'Empoli segue il giovane attaccante Cambiaghi, 21 anni, di proprietà dell'Atalanta: discorso già a buon punto ma da approfondire per giungere alla conclusione positiva della trattativa.

L'Udinese va a caccia di un difensore centrale: l'obiettivo numero uno è Tisserand, 29 anni, del Fenerbahce: a buon punto la trattativa con il difensore della Repubblica Democratica del Congo e tra i due club. Situazione ora da approfondire per arrivare alla fumata bianca.

La Sampdoria vuole rinforzarsi a centrocampo e ha messo nel mirino Rog, ex centrocampista de Napoli, in uscita dal Cagliari: affare a buon punto, Rog garantirebbe quantità e qualità al centrocampo della Samp.