Daniele De Rossi torna nella sua Roma assieme alla famiglia. Questa mattina alle 6.30 l'ex capitano giallorosso è sbarcato all'aeroporto di Fiumicino e si è diretto nella sua abitazione a due passi da Castel Sant'Angelo. Il centrocampista ha approfittato della sosta del campionato argentino che durerà fino a metà gennaio per tornare nella Capitale e trascorrere le vacanze natalizie. Dopo aver ricevuto il rifiuto del presidente Pallotta a un altro anno di contratto, De Rossi ha scelto di accettare la sfida del suo amico Nicolas Burdisso e di trasferirsi in Argentina per giocare nel Boca Junior. Daniele è stato accolto come un Re da tifosi xeneizes, ma sorte ha voluto che abbia passato diverse settimane in infermeria causa infortuni. Sono stati poche, infatti, le occasioni che i tifosi hanno avuto per vederlo in campo: solo 4 presenze e 270 minuti giocati Ultimo aggiornamento: 13:28