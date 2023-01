Il capitano del Genoa Domenico Criscito, appena tornato dal Toronto, ha dichiarato di essersi ridotto lo stipendio a 2.274,16 euro (netti al mese) per tornare a giocare nella città genovese: è il minimo sindacabile secondo quanto prevedono i regolamenti della Lega calcio italiana.

«Tutto per la maglia»

APPROFONDIMENTI Mercato Roma, Shomurodov verso il Torino. Karsdorp piace al Monza, ma il nodo è l’ingaggio Salernitana, asse caldo con il Verona: ipotesi doppio scambio Il Genoa fa muro per Coda ​ma il Benevento non si arrende

Nella Major League Soccer (Mls), il campionato il massimo campionato di calcio per club statunitensi e canadesi,

Criscito aveva firmato un contratto con uno stipendio importante: oltre 1,5 milioni di dollari a stagione. Tra i compagni di squadra, anche l'ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne e l'ex attaccante della Juventus Federico Bernadeschi.



Lo stipendio di «Mimmo» (il suo soprannome, ndr.) non ha nulla a che vedere con lo stipendio che percepirà nella sua quinta avventura al Genoa, dove ha collezionato in carriera 274 presenze e 30 gol. Criscito avrebbe infatti firmato un contratto che gli consentirà di percepire lo stipendio minimo secondo le norme federali. L’ingaggio del calciatore sarà pari a 2.274,16 euro netti al mese.

Quanto guadagna un giocatore di Serie B?

L’Associazione Italiana Calciatori ha pubblicato la tabella delle cifre minime garantite per gli stipendi in Serie B, con tutti i minimi retributivi. Da sottolineare che la Serie B non può ovviamente mettere a disposizione stipendi vicini a quella della Serie A.

L’Associazione Italiana Calciatori (Aic) ha imposto una serie di tetti minimi annuali da rispettare. Si tratta di veri e propri scaglioni contrattuali, regolati a seconda dell’età. Dall’addestramento tecnico al classe ‘96, tutti hanno un minimo salariale che le società devono rispettare.

Minimo retributivo dal 24° anno di età € 28.783,00 lordi (€ 19.977,42 netti)

Primo contratto ex art. 33.2. Noif € 21.358,00 lordi (€ 15.401,35 netti);

Minimo retributivo dal 19° al 23° anno di età € 21.358,00 lordi (€ 15.401,35 netti);

Minimo retributivo dal 16° al 19° anno di età € 15.967,00 lordi (€ 12.079,48 netti);

Addestramento tecnico € 13.831,00 lordi (€ 10.739,98 netti).