Fabian, niente Tokyo con la Spagna: il Napoli dice no alle Olimpiadi

La Federazione spagnola pensava anche a Fabian Ruiz, da inserire come fuori quota per i prossimi Giochi Olimpici di Tokyo in cui la nazionale iberica sarà impegnata, ma vedere il centrocampista del Napoli in Giappone questa estate sembra essere diventata ormai una possibilità remota.

Come riportato da As in queste ore, infatti, il Napoli avrebbe detto no alla eventuale convocazione di Fabian in estate, dopo l'impegno con la nazionale agli Europei in corso. Una decisione lecita per il club azzurro e che infatti sarebbe stata portata avanti anche da altri club europei come Roma e Manchester City per le altre pedine spagnole come Mayoral o Ferran. Fabian è atteso dunque a Napoli per i ritiri in programma dopo le fatiche con la nazionale.