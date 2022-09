Fabian Ruiz, e l'addio al Napoli: «Al Psg non potevo dire no»

«Quando è arrivata l’offerta ho capito di non poter rifiutare l’occasione del Paris Saint Germain. Per il progetto, per il club, per la storia che ha». Fabian Ruiz torna a parlare dopo l'addio al Napoli, lo spagnolo che oggi è al Paris Saint Germain racconta le fasi di una trattativa che l'ha portato dall'Italia alla Francia: «Mi restava un anno di contratto a Napoli, sia io che il club volevamo la cessione ed è stata una scelta giusta. I miei agenti mi hanno detto dell’offerta durante il ritiro, ho parlato prima con il ds e poi con Galtier prima ancora di dare il mio ok, mi hanno trasmesso fiducia e ho accettato».

«A Parigi mi chiedono quello che facevo a Napoli e che stava andando già bene. Siamo una squadra con tanti attaccanti di qualità, per noi centrocampisti il lavoro è importante» ha aggiunto Fabian nell'intervista con El Pais. «È un privilegio potersi allenare con così tanti campioni, mi hanno accolto al meglio. Non è stato facile trasferirmi dal Betis al Napoli, ma quella esperienza ora si sta rivelando preziosa, non immaginavo di poter crescere tanto in quattro anni».