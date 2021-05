Fiorentina, Iachini contro il rigore: «Rrahmani ha accentuato la caduta»

«Rivedendo l'episodio del rigore, la maglia è stata tirata un po', forse la caduta è stata accentuata. Dispiace perché è stato un episodio determinante». Beppe Iachini commenta così l'episodio che ha cambiato Fiorentina-Napoli, con il penalty concesso da Abisso dopo la trattenuta di Milenkovic su Rrahmani. «Sono decisioni dell'arbitro, dobbiamo accettarle».

«Dovevamo essere più incisivi, ma le energie sono venute meno anche perché abbiamo avuto un giorno in meno di recupero», ha continuato Iachini a Dazn. «Sul palleggio dovevamo fare meglio. però peccato per l'episodio del rigore. La squadra mi ha regalato una maglia su cui c'era scritto "Grazie, Beppe", poi si sono alzati in piedi e mi hanno tributato un applauso. Questo fa capire quanta paura ci fosse in questa squadra di retrocedere».