La Roma batte la Fiorentina (2-1) in trasferta grazie ad un gol di Diawara all'88' convalidato dal Var dopo che Calvarese aveva segnalato un fuorigioco di Karsdorp autore dell'assist. Succede tutto nella ripresa visto che nel primo tempo l'unica cosa che vale veramente la pena segnalare è il ricordo al 13' di Davide Astori alla vigilia del quarto anniversario della sua scomparsa. L'ex di Fiorentina e Roma è stato omaggiato con un applauso al momento del minuto che simboleggia anche il numero della sua storica maglia. Al fischio d'inizio Fonseca presenta tre novità: Kumbulla, Diawara e Peres mentre Pedro finisce nuovamente in panchina e le telecamere lo inquadrono in un lungo dialogo con l'allenatore al momento del riscaldamento. Nei viola Prandelli si affida ad Igor al posto di Biraghi e Ribery confermatissimo insieme a Vlahovic. La ripresa inizia subito alla grande per la Roma: Spinazzola è bravissimo a dettare il passaggio a Mancini e a concludere di destro al volo, battendo Dragowski sul primo palo.

La Roma sembra poter controllare agevolmente la gara ma una palla persa innesca il contropiede viola che si conclude con un'autorete dello stesso Spinazzola. Nell'azione si infortuna anche Veretout costretto a chiedere il cambio. I padroni di casa sembrano aver trovato il coraggio e Vlahovic impegna Pau Lopez mentre Mayoral spara clamorosamente addosso a Dragowski sciupando una grande occasione. Nei giallorossi si rivede anche Smalling che prende il posto di Kumbulla. L'episodio che decide la partita arriva all' 88': Karsdorp dalla destra serve Diawara che è più lesto di tutti a mettere in porta. Calvarese annulla per la posizione irregolare dell'olandese. Ma il Var interviene e corregge la decisione del direttore di gara. Il gol è buono. I cinque minuti di recupero non portano nessuna novità. Una vittoria fondamentale per Fonseca che riprende la caccia al quarto posto.

90' + 5 - Fine partita

90' - Cinque minuti di recupero

89' - La Roma torna in vantaggio: Karsdorp riceve sulla destra e prova un rasoterra a centro area, sul pallone arriva Diawara che mette in rete. Il gol viene annullato per un fuorigioco di Karsdorp. Ma il Var segnala la regolarità della posizione di partenza dell'olandese e Calvarese torna sui suoi passi

88' - El Shaarawy sulla sinistra, l'attaccante prova a servire Mayoral ma senza successo.

82' - Conclusione al volo di Vlahovic in area di rigore: Pau Lopez respinge in tuffo

80' - Sostituzioni per la Roma: fuori Peres dentro Karsdorp mentre si rivede Smalling che subentra a Kumbulla

78' -Doppio cambio per la Fiorentina: fuori Ribery e Pulgar dentro Caceres e Borja Valero

77' - Insiste la Roma ancora con Spinazzola che serve Pellegrini ma il suo tiro da fuori area è troppo debole e centrale. Dragowski blocca senza problema

74' - Ammonito Kumbulla per proteste. Il difensore era diffidato e quindi salterà la gara di domenica contro il Genoa all'Olimpico

70' - Ammonito Ribery per un fallo su Pedro

67' - Fonseca inserisce El Shaarawy. A fargli posto è Mkhitaryan

65' - Occasione per i giallorossi: Mayoral riesce ad evitare il fuorigioco e si ritrova faccia a faccia con Dragowski. Lo spagnolo però spreca l'opportunità calciando addosso al portiere polacco

60' - Pareggio della Fiorentina: la Roma si fa trovare scoperta e la viola in contropiede trova il gol. Il cross da sinistra viene deviato nella propria porta da Spinazzola. Nell'azione si infortuna Veretout costretto a lasciare il campo a Pedro

59' - Conclusione centrale di Diawara. Il tiro da fuori area del centrocampista viene deviato in corner da Dragowski

57' - La Fiorentina prova a rispondere: Vlahovic guadagna il fondo sulla destra e serve Ribery. L'ex Bayern riceve ma non riesce a battere a rete. Il suo tentativo viene respinto dalla difesa

53' - Bellissimo colpo di tacco di Spinazzola che innesca Veretout sulla fascia sinistra, il francese serve Mkhitaryan che prova il tiro al volo. La conclusione è però imprecisa

51' - Secondo cambio obbligato per Prandelli, stavolta a dover abbandonare il campo è Castrovilli. Al suo posto entra Kokorin

48' - Roma in vantaggio: Mancini dalla destra alza il pallone per Spinazzola, l'esterno fa tutto bene, compresa la conclusione e batte così Dragowski sul primo palo

46' - Inizia il secondo tempo

45' + 3 - Fine primo tempo

45' + 1- Pellegrini da fuori area costringe Dragowski ad allungarsi per deviare la conclusione del capitano. Sulla ribattuta viene fischiato un fuorigioco a Mkhitaryan

44' - Tre minuti di recupero

42' - Prandelli costretto ad una sostituzione: Igor chiama il cambio e al suo posto entra Biraghi

40' - Gianluca Mancini è il primo ammonito della gara: contrasto con Ribery, il difensore allarga troppo il braccio, colpendo il francese

35' - Pellegrini ruba palla a Pulgar, il capitano riesce a ribaltare l'azione ma i giallorossi perdono l'attimo. In contropiede occasione viola: Ribery serve Castrovilli ma Pau Lopez sceglie bene il tempo dell'uscita bassa riuscendo a bloccare il pallone

30' - Pasticcio di Dragowski, autore di un'uscita sconsiderata con il pugno al limite dell'area. Il portiere si scontra con Igor ma nessun romanista ne approfitta

28' - Occasione per i viola: Ribery innesca Vlahovic che entra in area di rigore sul lato sinistro, l'attaccante prova a concludere a rete ma Lopez respinge

25' - Ritmi lenti, le occasioni non sono molte ed entrambi i portieri ancora non sono stati seriamente impegnati

20' - Calcio d'angolo direttamente sul portiere. Lopez blocca

19' - Azione offensiva della Fiorentina sulla destra. I viola conquistano un corner

13' - Il gioco si ferma per omaggiare Davide Astori. Un minuto di applausi per ricordare l'ex di Fiorentina e Roma scomparso improvvisamente tre anni fa

12' - Mkhitaryan si inserisce per vie centrali palla al piede, l'armeno prova il tiro da fuori area e la palla termina sopra la traversa

10' - Ribery si libera sulla destra e prova a servire Vlahovic. Pau Lopez blocca in presa

7' - Iniziativa personale di Spinazzzola sulla sinistra, il cross è per Mayoral che però viene anticipato da Pezzella

6' - Calcio di punzione per la Roma. Fallo su Mayoral.

4' - Conclusione imprecisa di Diawara da fuori area. Palla che si perde sul fondo

1' - Calcio d'inizio battuto dalla Roma

Dopo la sconfitta casalinga contro il Milan, la Roma cerca il riscatto in trasferta contro la Fiorentina. Per questo turno infrasettimanale, Fonseca ha annunciato alcuni cambi di formazione: al centro della difesa torna Kumbulla mentre a centrocampo spazio a Diawara che affiancherà Veretout. Partirà dalla panchina El Shaarawy e quindi in avanti ancora confermati Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Mayoral. In casa viola, Prandelli manda in panchina Biraghi per inserire Igor dal 1'. Dentro anche Amrabat e Ribery che farà coppia con Vlahovic in attacco.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Igor; Ribery, Vlahovic.

All: Prandelli

Roma (3-4-2-1) Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral

All: Fonseca

Ultimo aggiornamento: 23:14

