LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilcrolla in casa e rovina la classifica, ma Davide Nicola crede ancora nella salvezza: «Sono assolutamente soddisfatto della squadra, siamo stati aggressivi e capaci di giocare in un certo modo. Non sono felice per la sconfitta, ma ci è vista una squadra positiva, soprattutto nel secondo tempo» ha detto a fine gara. «La classifica? In questo momento conta relativamente, la vedremo alla fine. La prestazione di stasera è importante, ripartiremo da qui per lavorare ancora meglio. Ci manca la continuità di prestazione come fatto nel secondo tempo».«Ilci faceva arretrare e abbiamo avuto tempi troppo lunghi abbassando il baricentro. Dopo l'intervallo abbiamo giocato bene contro una squadra forte come il Napoli , quello è il tipo di calcio che vogliamo fare» ha continuatoa Sky Sport. «C'è stata la reazione di una squadra consapevole che può ottenere risultati con un certo tipo di gioco. Se avessimo pareggiato questa partita non ci sarebbe stato nulla da dire. Nel finale di campionato conterà sapere quello che possiamo dare: la squadra è rammaricata ora ma sa quello che può dare.fino in fondo».