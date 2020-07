LEGGI ANCHE

Ancora una vittoria in estaerna per ildi Gennaro Gattuso che sorride per l'ottima prestazione messa in campo dagli azzurri a Marassi. «Sono contento di quanto abbiamo fatto. In apertura di ripresa possiamo fare meglio, sembrava il replay di quanto visto con l'» ha detto al fischio finale: «La squadra si diverte? Non direi, non è facile fare quello che chiedo. Ma si impegnano tanto, è normale avere delle pause ma dobbiamo lavorare. L'obiettivo è creare una mentalità vincente continuando su questa squadra, svendo pochi alti e bassi. Se vogliamo giocare, sappiamo giocare».«La classifica ci dice che siamo a 12 punti dall'Atalanta e non possiamo permettercelo perché siamo una squadra forte» ha continuatoa Sky Sport. «Dobbiamo guardare indietro e capire cosa abbiamo sbagliato». Poi una battuta sul mercato: « Callejon ha scritto pagine importanti per questa squadra, non poteva chiudere in maniera diversa da come ha fatto. Per un allenatore avere giocatori così è importante.? Trovarne uno più forte è complicato e servono anche tanti soldi. Ma sapete che se un calciatore vuole cambiare aria bisogno ascoltarlo, se non ha la testa giusta poi si fa fatica ad allenarlo.ha caratteristiche diverse, ma oggi non posso parlarne perché è ancora un calciatore del Lille».