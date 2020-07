LEGGI ANCHE

«In questo momento non c’è trattativa. Non abbiamo nessun accordo, né con il club né con il calciatore». Così parlaprima del match di Genova riguardo Victor Osimhen . Il ds del Napoli fa un passo indietro su quello che doveva essere il primo affare di mercato dell'estate azzurra: «È venuto a vedere la città per valutare alcune cose e questo è importante perché dimostra che siamo in corsa. Questo non vuol dire che Milik andrà via».Non mi risulta che la Juventus sia su Milik , ma non mi sorprenderebbe perché è un giocatore forte, non ha rinnovato ed è quindi appetibile da tanti club, non può essere una sorpresa il fatto che sia seguito. In questo momento, senza rinnovo, va verso la cessione. Pere Koulibaly non ho ricevuto chiamate, viviamo una fase di stanca perché è come se fossimo ancora a maggio» ha continuato a Sky. «Lavoriamo ai rinnovi di, Maksimovic, Di Lorenzo, Mario Rui, Elmas. Contiamo a breve di formalizzarli. Allan non si svaluta, se sta bene farebbe il titolare ovunque. Ha avuto solo alcuni problemi fisici, è un giocatore forte ed importante, senza problemi sarebbe titolare anche qui».