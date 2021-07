È un Leonardo Spinazzola sorridente quello che dal letto d'ospedale saluta i tifosi dopo l'intervento di ricostruzione del tendine sostenuto oggi sotto i ferri del dottor Orava, in Finlandia. Il giocatore, che durante Belgio-Italia dei quarti di finale di Euro 2020 aveva riportato una lesione sottocutanea al tendine di Achille, è uscito qualche ora fa dalla sala operatoria, dove è andato tutto secondo gli standard previsti per un intervento di questo tipo.

Subito dopo, il 28enne umbro non ha mancato di ringraziare tutti coloro che gli sono stati vicini nei giorni più difficili e tristi della sua carriera, senza peraltro dimenticarsi di avviare il conto alla rovescia che lo condurrà al suo rientro, i cui tempi solitamente sono stimati in un lasso di tempo che va dai 6 agli 8 mesi. «Siete stati davvero tantissimi! Iniziato il countdown ci vediamo presto!», poche e semplici parole prima di iniziare il durissimo percorso di riabilitazione che ci permetterà di rivederlo in campo, probabilmente, solo l'anno prossimo.