Non solo assist e gol in campo, Lorenzo Insigne è il vero mattatore della nazionale di Roberto Mancini e lo dimostra anche fuori dal campo. Il capitano del Napoli e numero 10 della nazionale fa ascoltare ai compagni canzoni napoletane che poi vengono puntualmente riprodotte dal gruppo azzurro come nell'ultimo video spuntato sui social.

LEGGI ANCHE Napoli in vantaggio per Emerson: il terzino preferisce Spalletti