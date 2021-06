Napoli in vantaggio per Emerson: il terzino preferisce Spalletti

Sarà lotta a due per Emerson Palmieri, con Napoli e Inter che sembrano le due squadre più vicine all'esterno italo-brasiliano oggi impegnato con la nazionale di Mancini agli Europei. Una corsa a due che in questo momento vedrebbe in vantaggio proprio la squadra di Spalletti.

LEGGI ANCHE Fabian Ruiz carica la Spagna: «Tutto pronto per la Polonia»

Tra il terzino e il neo allenatore del Napoli c'è un legame profondo stretto ai tempi della Roma. Per questo, secondo quanto riportato da Sportmediaset, per il calciatore oggi al Chelsea Spalletti rappresenterebbe una garanzia in azzurro. In attesa che il club londinese scandisca la sua valutazione, le pretendenti a Emerson devono lavorare soprattutto sull'ingaggio in vista di un possibile affare.