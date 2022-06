Insigne arriva anche in Nba: i Raptors con la maglia di Lorenzo

Grande attesa a Toronto per l'arrivo ufficiale di Lorenzo Insigne. La maglietta dedicata alla prima volta canadese dell'ex capitano del Napoli arriva anche in Nba: a indossarla sono i Toronto Raptors, squadra cittadina che gioca nella lega di pallacanestro più nota al mondo, con il coach Nick Nurse e alcuni elementi dfel roster che posano in foto in attesa di Insigne.