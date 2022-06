Insigne non può allenarsi a Toronto: i palleggi in casa tra i grattacieli

Dovrà aspettare il prossimo luglio per raggiungere i nuovi compagni del Toronto, a causa del contratto con il Napoli che scade a fine mese, ma nel frattempo Lorenzo Insigne sta cercando vie alternative per l'allenamento. L'ex capitano del Napoli si è immortalato sui social mentre palleggia insieme al suo cane nel suo nuovo appartamento in città, a Yorkville: fuori i grattacieli di Toronto, dentro c'è Lorenzo che spera quanto prima di tornare in campo dopo tre settimane di vacanze.