Italia, convocati 5 giocatori Napoli: Insigne escluso, c'è anche Zerbin

Sono cinque i calciatori del Napoli nella nuova lista di convocazioni dell'Italia di Roberto Mancini, una nazionale che si tinge ancor di più d'azzurro. Confermata la scelta di Alex Meret tra i pali, non c'è invece Sirigu suo compagno di squadra al Napoli. In difesa non manca ovviamente anche Giovanni Di Lorenzo, capitano per Spalletti e certezza anche per Mancini.

Le novità arrivano davanti: torna Matteo Politano, confermato nel pacchetto offensivo così come Giacomo Raspadori, due gol nelle ultime due uscite del Napoli. Inserito tra i convocati della nazionale anche Alessio Zerbin, già chiamato da Mancini in Nazionale maggiore prima dell'estate dopo la grande stagione a Frosinone. Tra le novità anche il napoletano Pasquale Mazzocchi della Salernitana.

Assente, invece, Lorenzo Insigne: l'ex capitano azzurro si era trasferito a giugno in Mls insieme con Bernardeschi, anche lui assente nella lista.