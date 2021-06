Italia-Svizzera, Mancini insaziabile: «Vogliamo vincere tutte le partite»

Squadra che vince non si cambia. E Mancini non si sottrae al vecchio adagio. Un adagio che mai come stavolta si rivela vincente. La bell'Italia che venerdì scorso aveva annientato la Turchia nel match inaugurale dell'Olimpico si ripresenta con lo stesso abito e un solo nuovo bottone: Di Lorenzo, che prende il posto dell'acciaccato Florenzi. A Mancini non piace stupide con effetti speciali e clamorosi colpi di scena, preferisce l'usato sicuro...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati