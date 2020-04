LEGGI ANCHE

La polemica sul taglio degli stipendi infiamma anche ladove ha parlato Tonidelal podcast SWR Sport: «Penso che si debba continuare a pagare il salario completo - ha detto - e che poi ognuno di noi faccia qualcosa di sensato col denaro che riceve. A tutti noi chiedono di aiutare, e ci sono tante situazioni nelle quali un aiuto è necessario. La riduzione del salario per me è come una donazione inutile, o una donazione fatta al club».Dichiarazioni che hanno fatto un certo rumore in, con tanti tifosi negativi di fronte alla posizione del tedesco. Che poi parlando della crisi che ha colpito diverse società ha aggiunto: «Ci sono tantiche non hanno entrate finanziarie pianificate. Dipende anche da quanto durerà lo stop del calcio. Se per esempio torniamo in campo a maggio sicuramente le società troveranno delle soluzioni. Un’altra cosa è se lo stop dovesse durare fino all’inverno: posso immaginare che ci saranno club in difficoltà, e una pausa tanto lunga cambierebbe ilcompletamente».