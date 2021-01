Il Palmeiras ha alzato la sua seconda Copa Libertadores battendo il Santos 1-0 nella finale del Maracaná, un duello che ha messo in evidenza una grande paura di perdere e poco ritmo, ma che si risolve negli ultimi secondi grazie a Breno Lopes che vola sul secondo palo e ribadisce il pallone in rete al 99', riportando al Palmeiras la Coppa dopo quella ottenuta nel 1999.

Il Palmeiras di Felipe Melo - che ha giocato in Italia con Fiorentina, Juve e Inter - con questo successo si è assicurato un posto nella semifinale della Coppa del Mondo per club e affronterà il vincitore della partita tra i messicani del Tigres UANL e i sudcoreani dell'Ulsan Hyundai. «È un giorno che non dimenticherò mai, ho segnato il gol vittoria della Libertadores», ha detto Lopes all'emittente SBT. «I nostri tifosi se lo meritano. Il Palmeiras lavora da tempo per questo titolo. Sono molto contento, non so spiegare la sensazione. Lo staff del Palmeiras si è fidato di me. Oggi ho dimostrato di essere pronto per giocare qui», ha detto Lopes. Il centrocampista del Santos Alison ha descritto la sconfitta dell'ultimo minuto come «dolorosa» ma ha detto che «devono andare avanti» in quanto il campionato nazionale non è ancora finito e il club è a sette punti dalla zona di qualificazione Libertadores. «È doloroso arrivare così vicino, ma questo è il calcio, una squadra deve vincere», ha detto Alison.

