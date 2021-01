Cose che nel fine settimana possono far cambiare l'umore di un tifoso: il risultato della propria squadra del cuore e il risultato della propria squadra del fantacalcio. Gol mancati, cartellini gialli che condizionano una partita, rigori parati. Per non parlare dei soliti mille dubbi che tolgono il sonno sulla formazione da schierare, o quelli durante l'estate, quando si sta tutto il tempo a pensare all'asta. «Quest'anno compro Ronaldo», «Punto tutto su Ciro Immobile». Ma avete mai pensato a quanto sarebbe stato bello poter schierare un giocatore come Diego Armando Maradona, Marco Van Basten o un difensore come Paolo Maldini? Da adesso è finalmente possibile. Quanti bonus sarebbero stati in grado di fornire? Potremo scoprirlo noi stessi, schierandoli in campo.

Stesse regole, eventi di un calcio ormai passato: per giocare è sufficiente iscriversi in una delle leghe di Draftasy.it, comporre la propria rosa, e schierare la formazione ogni weekend. L’estrazione della giornata di riferimento per ogni singolo giocatore avviene in maniera totalmente casuale, e il punteggio viene calcolato in base a parametri oggettivi. La squadra da selezionare avrà 11 giocatori e sarà composta da un portiere, un numero di difensori compreso tra 3 e 5, un numero di centrocampisti compreso tra 3 e 5 ed un numero di attaccanti compreso tra 1 e 3. Ad uno degli 11 giocatori selezionati dovrà essere assegnata la fascia di capitano. Sarà un incredibile tuffo nel passato, un modo per rivivere incredibili emozioni e per vincere un fantacalcio grazie a un gol su punizione di Diego Armando Maradona.

