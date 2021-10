Maradona oggi avrebbe 61 anni, Diego jr: «Abbraccio che mi manca»

Prima di tutto la tristezza. La tristezza di non poter passare il compleanno con il suo papà. Diego Maradona Junior non ha dubbi circa il primo sentimento che prova quando pensa a questo primo compleanno di Diego senza di lui. Una tristezza che aumenta se Diego junior pensa al compleanno dei 60 anni, quando in quel caso fu bloccato dal Covid che gli impedì di raggiungere suo padre in Argentina senza sapere che sarebbe stato l'ultimo 30...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati