Maradona, omaggio in Argentina: ecco la statua per Diego allo stadio

La prima volta della nazionale argentina in campo senza Diego Armando Maradona. Una notte dal sapore strano quella di Santiago, dove la nazionale albiceleste ha incontrato il Cile per le qualificazioni al Mondiale. «La prima gara della nazionale senza Diego è una gara speciale, sappiamo cosa significava la Seleccion per lui, ci era sempre vicino anche non essendo allo stadio» le parole di Leo Messi. L'astro del Barcellona ha sbloccato il match, finito poi 1-1 con il pari dell'interista Sanchez.

Before Lionel Messi scored for Argentina in an important 2022 FIFA World Cup qualifier early on Friday morning, he and his teammates attended the unveiling of a Diego Maradona statue. Here are some of the best pictures from the moment! #SLInt More ▶️ https://t.co/jsnow4wssZ pic.twitter.com/67MuwhpCde — Soccer Laduma (@Soccer_Laduma) June 4, 2021

Prima della gara è stata svelata una statua dedicata a Maradona all'esterno dello stadio dell'Unico Madre de Ciudades, l'impianto di Santiago dove giocava la Seleccion, poi in campo Messi e compagni hanno portato una maglia con l'immagine di Diego durante gli inni nazionali. «Ma era una partita speciale anche per tutto quello che sta accadendo alla gente nel mondo. Che peccato non aver potuto riempire lo stadio. Volevamo dedicare la vittoria a Diego e rappresentare la nazionale come ha sempre fatto lui: lasciando tutto in campo» ha concluso Messi.