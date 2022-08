Mertens al Galatasaray, è fatta: 4 milioni all'anno e voli per Napoli

Dopo aver salutato ufficialmente Napoli nei giorni scorsi, Dries Mertens è pronto ad abbracciare la sua nuova avventura: secondo quanto riportato da Sky Sport, per il belga ex attaccante azzurro sarebbe vicino il sì al Galatasaray, con i turchi pronti a mettere le mani sul talento di Dries convincendolo grazie ai 4 milioni di euro all'anno di ingaggio più bonus. Contratto annuale ma che si rinnoverà per un altro anno automaticamente in caso di qualificazione dei turchi in Champions League.

Ma non basta, perché all'accordo economico si aggiungono anche altri benefit svelati: casa già assicurata, autista personale a disposizione per Dries, Kat e Ciro e anche 30 voli con la compagnia aerea del Paese Turkish Airlines sulle rotte di Napoli e Bruxelles, le due case della famiglia Mertens. Un'offerta importante e ben strutturata dal Galatasaray, che ora aspetta solo l'ok del belga.