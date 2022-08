Mertens al Galatasaray, c'è il tweet: Dries arriverà in serata a Istanbul

È atteso questa sera alle 22 (italiane) a Istanbul, per la sua prima volta da calciatore del Galatasaray. È ormai fatta per Dries Mertens in Turchia, l'attaccante ex Napoli firmerà un contratto annuale da 4 milioni di euro più diversi bonus - non solo economici - con la promessa di un rinnovo automatico in caso di qualificazione alla Champions League il prossimo anno.

La definizione della trattativa nelle scorse ore con il sì definitivo del belga arrivato dopo i videosaluti alla maglia del Napoli. Dries è atteso già questa sera a Istanbul - insieme con Lucas Torreira, altro colpo che il Galatasaray sta portando a casa - Sui social il club turco ha di fatto confermato l'acquisto con il tweet con tanto di linguaccia (alla Tommaso Starace) che prepara i tifosi all'ufficialità del colpo.