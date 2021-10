Neanche il tempo di assaggiare il campo con la maglia del Milan e Junior Messias dovrà fermarsi. Un altro infortunio, infatti, costringerà l'attaccante brasiliano in prestito ai rossoneri dal Crotone a un altro stop: l'esame di risonanza sostenuto oggi ha evidenziato una lesione del muscolo retto femorale della coscia destra, e solo fra dieci giorni, con un esame di controllo, si capirà quando potrà tornare in campo. Non bene, per Stefano Pioli, che ancora non ha avuto a disposizione la rosa completa, specie in attacco con i problemi occorsi a Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud.

