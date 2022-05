Il Milan sfila per le strade di Milano. E sul bus scoperto spunta lo striscione: «La Coppa Italia mettila nel...»

Le strade di Milano, come ieri Piazza Duomo, si tingono di rossonero per lo scudetto del Milan. Alle 18 circa la squadra è salita sul pullman scoperto per la parata che è partita da Casa Milan e terminerà proprio in Duomo: sono migliaia i tifosi in strada ad osannare la squadra campione d'Italia.

E l'allenatore Stefano Pioli - che insieme a suo figlio, che fa parte lui stesso del suo staff, si è tatuato lo scudetto numero 19 su un braccio, davanti alla folla arringa i tifosi prima della partenza: «A chi ci aveva detto che eravamo più forti senza di voi, non ci aveva capito un caz... Grazie del vostro sostegno ed entusiasmo e della vostra passione che abbiamo trasformato in energia positiva».

«La Coppa Italia mettila nel c...», è lo striscione mostrato dai giocatori del Milan dal pullman scoperto: uno sfottò riferito all'Inter che ha vinto la Coppa nazionale battendo la Juventus. Un gesto che ricorda quello di Massimo Ambrosini nel 2007, quando durante i festeggiamenti per la Champions League mostrò lo stesso striscione ma riguardante lo scudetto dei nerazzurri, vittoriosi in Serie A la stessa stagione. Due anni dopo, la risposta degli interisti 'Ambrosini anche questo mettitelo...', con il disegno del diciassettesimo scudetto appena vinto sotto la guida di Josè Mourinho.