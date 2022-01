Milik dice già addio al Marsiglia: su di lui la Juventus e il Siviglia

A un anno dal suo arrivo in Francia, la storia d'amore tra Arek Milik e il Marsiglia potrebbe essere anche già finita. Come riportato da L'Equipe, infatti, l'attaccante polacco, che era stato venduto ai francesi un anno fa dal Napoli, non convince più la guida tecnica di Sampaoli e potrebbe già essere messo sul mercato tra questo gennaio e la prossima estate.

A dispetto di un avvio di stagione non proprio entusiasmante in Ligue 1 - un solo gol in 11 partite di campionato fin qui - le pretendenti per l'attaccante polacco non mancherebbero: ci sarebbe ancora la Juventus, che si era già interessata a lui negli anni in cui vestiva ancora la maglia del Napoli, così come il Siviglia e il Mallorca che lo porterebbero in Liga.