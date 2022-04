Mino Raiola è morto, l'annuncio della famiglia: «Ha lottato come per i suoi calciatori»

È morto Mino Raiola, 54enne agente di mercato tra i più noti e importanti in giro per il mondo. Dopo le ultime concitate ore in ospedale a Milano, Raiola si è arreso alla malattia che già da diversi mesi stava combattendo a testa alta, come da tradizione visto il suo spirito battagliero mostrato anche nella professione che l’aveva reso noto. Di origini salernitane, Raiola aveva mosso i primi passi tra i trasferimenti dei calciatori in Olanda: oggi ha nel suo “portafogli” di clienti giocatori del calibro di Haaland, Zlatan Ibrahimovic e Paul Pogba, così come Hirving Lozano del Napoli.

«Con infinito dolore annunciamo la scomparsa di Mino, il più straordinario procuratore di sempre» si legge dal comunicato condiviso attraverso i canali social suo e della sua agenzia.

Proprio da lì, lo scorso giovedì, la smentita del gruppo Raiola a quanti ne annunciavano già la morte, sottolineando però evidentemente il momento di difficoltà. «Ha lottato fino all’ultimo istante con tutte le sue forze proprio come faceva con tutti i suoi calciatori».