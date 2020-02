Ancora cattive notizie per Ousmane Dembelé, costretto a fermarsi di nuovo. Ieri il Barcellona aveva minimizzato il problema fisico dell'attaccante francese durante l'allenamento, tuttavia le visite mediche alle quali è stato sottoposto - secondo quanto riferisce Marca - confermano che si tratta della rottura del tendine del bicipite femorale destro. Il ritorno di Dembelé in tempo utile per disputare l'ottavo di Champions contro il Napoli è totalmente da escludere. Dembelé è fermo dall'incidente subito in Champions a novembre contro il Borussia Dortmund, durante il girone eliminatorio. Il francese, riferisce il giornale, da quando è arrivato a Barcellona, ha saltato 63 partite ufficiali e il numero di forfait, alla luce degli ultimi eventi, è destinato ad aumentare. All'allenatore Quique Setién restano solo tre attaccanti fino alla fine della stagione, e dopo la cessione di Carles Perez all'Inter: Antoine Griezmann, Leo Messi e Ansu Fati. Ultimo aggiornamento: 18:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA