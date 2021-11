Leicester a valanga sul Watford: ok il Legia, solo pari per lo Spartak

Lo Spartak Mosca di Rui Vitoria paga lo sforzo europeo contro il Napoli e pareggia nell'ultimo turno di campionato. Sul campo del FK Ufa, i russi non vanno oltre l'1-1 con rete ancora di Sobolev, che aveva fatto male anche agli azzurri di Spalletti.

Torna alla vittoria il Legia Varsavia che batte di misura il Jagiellonia Bialystok con la rete di Johansson e si rilancia, almeno in parte, in campionato. Poker del Leicester in Premier League: gli inglesi - prossimi avversari del Napoli in europa League la prossima settimana nel match decisivo per la qualificazione - battono 4-2 il Watford con gol di Maddison e Lookman con doppietta di Vardy.