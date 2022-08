Milik può finire in Premier per sostituire Cristiano Ronaldo

La strana estate di Arkadiusz Milik, l'ex attaccante del Napoli che è stato ufficialmente riscattato dal Marsiglia dopo un anno e mezzo di prestito in Francia. Il club di Ligue 1 ha sborsato a luglio scorso 8 milioni di euro che vanno dritti nelle casse del club azzurro, ma non è certo che il centravanti polacco possa restare a Marsiglia anche il prossimo anno, visto che non ha convinto a pieno la dirigenza e la critica nonostante i numerosi gol.

Ecco perché, secondo quanto riportato da L'Equipe, da settimane la dirigenza del Marsiglia sta provando a proporre Milik in giro per l'Europa. Tra le squadre potenzialmente interessate poteva esserci anche la Juventus, ma i bianconeri si sono tirati indietro, mentre nelle ultime ore sarebbe spuntato addirittura il Manchester United: Ten Hag vuole cedere Cristiano Ronaldo ma nel frattempo ha bisogno di un altro attaccante per completare il reparto e nella lista, tra i tanti nomi proposti, ci sarebbe anche lo stesso Milik. Il Marsiglia ha anche fissato il prezzo per la cessione: 20 milioni di euro.