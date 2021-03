Fabian esulta dopo la vittoria: «Finalmente arrivano tre punti»

Una vittoria sofferta quella della Spagna in Georgia, a confermarlo anche lo spagnolo Fabian Ruiz. Il centrocampista del Napoli è partito titolare restando in campo per quasi un'ora di gioco: «È arrivata la nostra prima vittoria. abbiamo sofferto, ma alla fine siamo riusciti a prenderci i tre punti» ha scritto sui social l'azzurro. La Spagna di Fabian è attesa ora dal terzo e ultimo scontro per le qualificazioni contro il Kosovo il prossimo martedì.

