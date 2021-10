Napoli-Torino, ansia Mandragora: «Tutta la mia famiglia al Maradona»

«Quando torno a Napoli viene a vedermi tutta la famiglia. Sarà bello giocare davanti a loro, è la mia gente, mi fa piacere ricevere gli applausi». Napoli-Torino sarà una partita speciale per Rolando Mandragora, napoletano dei granata e con la valigia pronta da anni per inseguire il sogno di giocare a calcio: «Sono andato via a 14 anni. Sono contento di tornare lì, sarà una partita piena di emozioni. Gioco nella mia città, cercherò di lasciare da parte le emozioni e fare una prova convincente».

Contro la squadra di Spalletti, una prova di maturità. «Il Napoli è in forma e con un grande organico, lotta per obiettivi importanti. Ci stiamo allenando bene, non vediamo l’ora di scendere in campo» ha continuato il centrocampista granata a Torino Channel. «Per il nostro calcio, i duelli invididuali fanno la differenza. Cercheremo di vincerne il più possibile, anche il Napoli fa di questo un’arma vincente. Chi vincerà più duelli, vincerà anche la partita».